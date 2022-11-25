Події

19:09 25.11.2022

Хмельницька АЕС має намір реалізувати проєкт прямого постачання е/е до Нетішина

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Хмельницька АЕС має намір реалізувати проєкт прямого постачання е/е до Нетішина

Хмельницька АЕС має намір реалізувати проєкт технічної організації прямих постачань електроенергії зі станції до свого міста-супутника Нетішина (Хмельницька обл.), повідомив генеральний директор ХАЕС Андрій Козюра у телеграм-каналі ДП "НАЕК "Енергоатом" у п'ятницю.

"Щоб знизити нашу вразливість, ми реалізовуємо проєкти із забезпечення аварійним електропостачанням об'єктів критичної інфраструктури – це водопостачання, водовідведення. Також розглядаємо та реалізовуватимемо проєкт електропостачання міста Нетішина від мереж Хмельницької АЕС", – сказав Козюра.

За його словами, для реалізації проєкту потрібний час, значна кількість матеріальних ресурсів та обладнання.

"Проте проєкти ми реалізуємо", - наголосив гендиректор станції.

Він наголосив, що такі проєкти на ХАЕС реалізуватимуть уперше.

"Я заявляю, що раніше таких проєктів не було. Були наміри, графіки, переліки робіт, проте до практичної площі жоден із названих проєктів не було переведено", - додав Козюра.

 

Теги: #енергопостачання #хаес #нетішин

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