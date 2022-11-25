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16:38 25.11.2022

24 листопада стало найгіршим днем для "Укрзалізниці" із дотримання розкладу – голова компанії

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24 листопада стало найгіршим днем для "Укрзалізниці" із дотримання розкладу – голова компанії

Блекаут в енергосистемі України, спричинений російським обстрілом 23 листопада, призвів до великих затримок у русі пасажирських поїздів: показник дотримання графіка впав до 37%, повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Вчора (24 листопада – ІФ-У) був найгірший день для нас за рівнем приходу вчасно: загалом 37% поїздів прибуло за графіком. Я шкодую і вибачаюся перед усіма людьми, які постраждали від наших затримок", - написав він у телеграм у п'ятницю.

"Але ми не скасували жодного поїзда, і всі наші пасажири благополучно прибули", – зазначив Камишін.

Згідно з поданими ним даними, зі 101 поїзда у четвер із запізненням вирушили 46 (зокрема 25 – понад годину із середньою затримкою 4 години 40 хвилин), а прибули із затримкою 64 (зокрема більше години – 56 із середньою затримкою 4 години 26 хвилин).

За словами голови правління, найбільше затримався потяг Краматорськ-Київ – майже на 16 годин.

Камишін наголосив, що "Укрзалізниця" зробила все можливе, щоб максимально полегшити умови для пасажирів, зокрема, у поїздах "Інтерсіті", які без живлення від електромережі не обігріваються, були роздані теплі ковдри пасажирам, у деяких поїздах та на ключових вокзалах пасажирів годували сендвічами та гарячим супом від партнерів із World Central Kitchen.

"За вихідні розгрібемося і вийдемо на графік", – зазначив голова правління.

Як уточнила "Укрзалізниця", станом на 12:30 п'ятниці більш ніж на годину затримувалися 14 поїздів, найбільшу затримку – на 9 годин – мали два поїзди: №62 Одеса – Харків та №149 Полтава – Чернівці.

Компанія вказала, що кількість знеструмлених ділянок значно скорочено, а маршрути поїздів повертаються до регулярних. Крім того, відновлюють рух електропоїзди "Інтерсіті+", яких у результаті масштабного знеструмлення замінили потягами далекого сполучення зі спальними вагонами: №724 Київ - Харків і №731 Дніпро - Київ з 25 листопада, а №722 Київ - Харків, №712 Київ - Краматорськ та №732 Київ – Дніпро – з 26 листопада.

Теги: #укрзалізниця #затримки #блекаут

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