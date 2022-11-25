Події

13:51 25.11.2022

ДБР проводить обшуки на підприємствах, пов'язаних із екснардепом Жеваго

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ДБР проводить обшуки на підприємствах, пов'язаних із екснардепом Жеваго

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки на підприємствах, які стосуються колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, перевіряється можлива колаборація з ворогом, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

"У рамках розслідування кримінального провадження слідчі ДБР проводять обшуки на підприємствах, пов'язаних із колишнім народним депутатом Жеваго. Перевіряється можлива причетність Жеваго та інших підконтрольних йому осіб до колабораційної діяльності, роботи його підприємств на користь РФ", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, йдеться, зокрема, про підприємства корпорації "Артеріум".

Також, як зазначило джерело, слідчі дії проводяться вдома в осіб, які від імені Жеваго провадять господарську діяльність в Україні та купують нерухомість та активи підприємств реального сектора економіки на користь екснардепа.

"Існує стійкий взаємний фінансово-господарський зв'язок між Жеваго та цими підприємствами", - сказало джерело, нагадавши при цьому, що екснардеп перебуває в розшуку як підозрюваний в іншому кримінальному провадженні та переховується за межами України.

Теги: #жеваго #підприємства #обшуки #дбр

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