Події

10:16 25.11.2022

На Харківщині близько 100 тис. споживачів залишаються без світла, електропостачання планують відновити впродовж дня

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На Харківщині близько 100 тис. споживачів залишаються без світла, електропостачання планують відновити впродовж дня

Подання електроенергії відновлено станом на ранок п'ятниці всім споживачам у Харкові, проте в області ще близько 100 тис. абонентів залишаються без світла, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"В області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів: частина жителів Ізюмської, Куп'янської, Боровської громад, а також частина Зміївської, Балаклійської та Шевченківської. Їх енергетики планують заживити впродовж дня", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що в області, включно з Харковом, упроваджено графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи.

Теги: #енергетика #харківщина

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