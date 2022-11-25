Кількість жертв російської атаки в Херсоні зросла до 21 пораненого та 7 загиблих – голова ОВА

Кількість жертв російської атаки в Херсоні ввечері в четвер зросла до 21 пораненого і 7 загиблих, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

"Сьогоднішній день - це чергова жахлива сторінка в історії нашого міста-героя. Тільки за вечір - 21 поранений та 7 загиблих. Вічна пам'ять загиблим від рук російських загарбників", - поінформував Янушевич у своєму телеграм-каналі пізно ввечері в четвер.

Як повідомлялося, російські окупанти в четвер увечері вкотре обстріляли Херсон із реактивних систем залпового вогню та артилерії, під вогонь потрапив житловий район міста, внаслідок чого постраждало 10 людей, четверо з них загинули.