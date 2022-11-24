Російські окупанти обстріляли Херсон із РСЗВ та артилерії, постраждало 10 людей, 4 з них загинули

Російські окупанти у четвер увечері вкотре обстріляли Херсон із реактивних систем залпового вогню та артилерії, під вогонь потрапив житловий район міста, внаслідок чого постраждало 10 людей, 4 з них загинули, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Близько 17:00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик", - написав Янушевич у телеграмі.

За його словами, наразі відомо про 10 постраждалих у результаті обстрілу, 4 з яких загинули.