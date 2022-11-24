Київрада затвердила передачу 215 млн грн на відновлення найбільш постраждалих від російських окупантів міст і селищ Чернігівської, Київської та Херсонської областей

Київська міська рада на засіданні у четвер затвердила договори про передачу 215 млн грн на відновлення 4 громад Чернігівської області та міста Чернігова, двох громад Київської області та міста Херсона, які найбільше постраждали від звірств російських окупантів, повідомляє пресслужба Київради.

За словами мера Києва Віталія Кличка, йдеться про Городнянську, Коропську, Новгород-Сіверську, Семенівську громади Чернігівської області та місто Чернігів, Іванківську та Великодимерську громади Київської області та місто Херсон.

"Ми вдячні всім громадам, які допомогли Києву вистояти перед російськими загарбниками у лютому-березні цього року. Саме тому я запропонував надати допомогу містам та селищам Київської та Чернігівської областей, які сьогодні не мають коштів для відновлення житла та інфраструктури для їхніх мешканців", - наголосив столичний мер.

Він також повідомив про надання фінансової допомоги "хороброму місту" Херсону.

"Сьогодні складно всім, але ми маємо допомагати один одному. Щоб разом вистояти та перемогти", – додав мер Києва.

У Київраді уточнюють, що Городнянській міській територіальній громаді буде надано дотацію у розмірі 2 млн грн, Коропській селищній територіальній громаді – 500 тис. грн, Новгород-Сіверській міській територіальній громаді – 2 млн грн, Семенівській міській територіальній громаді – 500 тис. грн, Чернігівській міській територіальній громаді – 100 млн грн, Іванківській та Великодимерській селищним територіальним громадам – по 30 млн грн, Херсонській міській територіальній громаді – 50 млн грн.

"Дотація використовується насамперед для відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ під час бойових дій у 2022 році", - наголошують у Київраді.

Крім того, повідомляється, що під час засідання Київрада також виділила 100 млн грн для виплат одноразової допомоги добровольцям, які обороняли Київ з 24 лютого до 1 червня 2022 року.

Безповоротну фінансову допомогу у розмірі 13,4 тис. грн. отримають близько 10 тисяч добровольців.

"Із 24 лютого до 1 червня 2022 року в обороні Києва безпосередню участь взяли близько 10 тисяч добровольців добровольчих формувань, які виконували бойові завдання, як правило, у вільний від основної роботи час, власним коштом закуповували військову форму та спорядження. Тому сьогодні Київ планує виплатити кожному добровольцю одноразову безповоротну фінансову допомогу у розмірі двох мінімальних зарплат – 13,4 тис. грн. Загалом на ці потреби необхідно направити 134 млн грн. До кінця 2022 року місто виділило на підтримку добровольців 100 млн грн", – наголосив Кличко.

Під час сьогоднішнього засідання Київрада також схвалила зміни до бюджету на 2022 рік та Програму економічного та соціального розвитку Києва на 2021-2023 роки, перерозподіливши 3,2 млрд грн.

Так, у межах загального обсягу перерозподілили витрати загального та спеціального фондів бюджету міста та направили їх на пріоритетні напрями, а саме – збільшили видатки головним розпорядникам коштів бюджету столиці на 3,2 млрд грн.