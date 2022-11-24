Події

19:02 24.11.2022

Корабель Orion готується вийти на далеку орбіту навколо Місяця

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Корабель Orion готується вийти на далеку орбіту навколо Місяця

Тестовий космічний корабель Orion після близького обльоту Місяця на початку тижня в суботу вранці (за Києвом) має вийти на заплановану далеку ретроградну орбіту навколо супутника Землі.

Після запуску маршового двигуна корабля в п'ятницю о 16:52 за часом Східного узбережжя США він вийде на еліптичну орбіту заввишки 64 тис. км від Місяця, де пробуде шість днів.

Потім 1 грудня Orion зійде з цієї траєкторії. А 5 грудня здійснить іще один обліт на близькій відстані від Місяця, після чого попрямує до Землі.

Планується, що 11 грудня Orion матиме приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

На його борту перебуває манекен, датчики на якому мають вимірювати вплив умов польоту на майбутні екіпажі.

Американський космічний корабель Orion у межах тестового безпілотного польоту 21 листопада здійснив успішний обліт Місяця. У районі зворотного боку Місяця Orion пролетів на висоті лише 130 км від поверхні природного супутника Землі, а потім почав поступово віддалятися від нього.

Запуск корабля 16 листопада здійснила надважка ракета-носій Space Launch System (SLS) у межах місії Artemis 1 ("Артеміда-1"). Ракета стартувала із Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Тестовий політ має продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії.

Ракета-носій SLS, розроблена корпорацією Boeing, на сьогодні є найпотужнішою у світі. У базовій версії вона здатна виводити на орбіту 95 тонн корисного навантаження. Перспективні модифікації ракети-носія мають забезпечити збільшення вантажопідйомності до 130 тонн. За планом американського космічного агентства, в 2024 році планується здійснити місію Artemis 2, у рамках якої до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів. Пілотований корабель повинен буде здійснити обліт природного супутника Землі. У рамках місії Artemis 3, яка наразі планується в 2025 році, американські астронавти повинні будуть висадитися на поверхню Місяця.

Програму Artemis було оприлюднено у вересні 2020 року. Її головна мета - повернення американських астронавтів на Місячну поверхню через 53 роки після останньої місії, будівництво навколомісячної станції та підготовку умов для можливої колонізації Місяця в майбутньому.

Теги: #сша #місяць #корабель #орбіта

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