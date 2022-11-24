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14:54 24.11.2022

У МЗС України засудили вироки окупантів у Криму українським журналістам та активістам

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У МЗС України засудили вироки окупантів у Криму українським журналістам та активістам

Міністерство закордонних справ України засудило вироки, винесені незаконною російською окупаційною владою в Криму українським цивільним журналістам Осману Аріфмеметову, Руслану Сулейманову та Рустему Шейхалієву, а також активістам Яшару Муєдінову та Енверу Амету.

"Осман Аріфмеметов, Руслан Сулейманов і Рустем Шейхалієв були засуджені до 14 років колонії суворого режиму. Яшара Муєдінова та Енвера Аметова засудили до 13 років ув'язнення. Таким чином, сумарний термін засудження кримських політв'язнів наближається до 1300 років", - йдеться у коментарі МЗС України у четвер.

У відомстві нагадали, що у березні 2019 року цивільних журналістів було незаконно затримано за сфабрикованими обвинуваченнями в організації та участі у нібито діяльності терористичної організації та підготовки до насильницького захоплення влади.

"Усі ці роки вони перебували під жорстким тиском судової системи РФ, методами якої є тортури та психологічний тиск. Їхнє ув’язнення стало вже традиційною помстою за проукраїнську позицію та опір російській окупації Криму. Ці ганебні вироки є демонстрацією сили там, де її немає, і черговим виявом зневаги до основних прав людини", - наголосили в МЗС України.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає міжнародне співтовариство та партнерів із Міжнародної Кримської платформи продовжувати політичний, дипломатичний, санкційний та економічний тиск на РФ для негайного звільнення всіх українських громадян, незаконно ув'язнених путінським режимом. Крім того, в міністерстві запевнили, що українські дипломати й надалі боротимуться за звільнення всіх і кожного незаконно ув'язненого громадянина України, зокрема шляхом привернення максимальної уваги до долі політичних ув'язнених через розпочату МЗС України ініціативу публічного адвокаційного менторства над незаконно ув'язненими РФ цивільними журналістами.

Теги: #крим #мзс #вироки

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