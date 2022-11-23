Боррель про нові атаки РФ: Позбавлення мільйонів електрики, води та опалення взимку - жорстоко та нелюдяно

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав "жорстоким і нелюдським" руйнування Росією української критичної цивільної інфраструктури, через що мільйони людей залишилися взимку без електрики, води та опалення.

Так він прокоментував поновлення РФ масованих ракетних обстрілів України на своїй сторінці в твіттері в середу.

"Рішуче засуджую поновлені злочинні напади Росії на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури в Україні: масові відключення електроенергії, зокрема в Молдові. Позбавлення мільйонів електрики, води та опалення взимку - жорстоко та нелюдяно. Підтримка ЄС України та Молдови не слабшає", - написав Боррель.