Події

21:25 23.11.2022

Боррель про нові атаки РФ: Позбавлення мільйонів електрики, води та опалення взимку - жорстоко та нелюдяно

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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав "жорстоким і нелюдським" руйнування Росією української критичної цивільної інфраструктури, через що мільйони людей залишилися взимку без електрики, води та опалення.
Так він прокоментував поновлення РФ масованих ракетних обстрілів України на своїй сторінці в твіттері в середу.
"Рішуче засуджую поновлені злочинні напади Росії на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури в Україні: масові відключення електроенергії, зокрема в Молдові. Позбавлення мільйонів електрики, води та опалення взимку - жорстоко та нелюдяно. Підтримка ЄС України та Молдови не слабшає", - написав Боррель.

Теги: #засудження #боррель

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