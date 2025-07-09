Сибіга привітав рішення КМ Ради Європи засудити злочини РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга високо оцінив рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо засудження злочинів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це Сибіга написав на платформі X в середу.
"Я вітаю сьогоднішнє рішуче рішення Комітету міністрів Ради Європи засудити звірства Росії, що тривають на тимчасово окупованих територіях України, яке послідувало за важливою доповіддю Алена Берсе про ситуацію з правами людини на цих територіях", - заявив Сибіга на X.
За словами міністра міжнародна підтримка правосуддя щодо російських злочинів, Реєстру збитків, Спеціального трибуналу та повернення депортованих українських дітей зростає.
"Це - європейський імпульс до правосуддя, і ми повинні перетворити його на відчутні результати та підзвітність. Жертви російської агресії проти України заслуговують на це", - наголосив Сибіга на X.