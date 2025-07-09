Інтерфакс-Україна
Події
21:59 09.07.2025

Сибіга привітав рішення КМ Ради Європи засудити злочини РФ

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Сибіга привітав рішення КМ Ради Європи засудити злочини РФ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга високо оцінив рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо засудження злочинів РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це Сибіга написав на платформі X в середу.

"Я вітаю сьогоднішнє рішуче рішення Комітету міністрів Ради Європи засудити звірства Росії, що тривають на тимчасово окупованих територіях України, яке послідувало за важливою доповіддю Алена Берсе про ситуацію з правами людини на цих територіях", - заявив Сибіга на X.

За словами міністра міжнародна підтримка правосуддя щодо російських злочинів, Реєстру збитків, Спеціального трибуналу та повернення депортованих українських дітей зростає.

"Це - європейський імпульс до правосуддя, і ми повинні перетворити його на відчутні результати та підзвітність. Жертви російської агресії проти України заслуговують на це", - наголосив Сибіга на X.

 

Теги: #засудження #єс #рф #злочини

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