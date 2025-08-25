МЗС засуджує включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку портів РФ і закликало ІМО відреагувати

Міністерство іноземних справ України засудило включення портів Бердянська та Маріуполя до переліку морських портів РФ та закликає Міжнародну морську організацію (ІМО) відреагувати на це порушення норм міжнародного права, повідомляє пресслужба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує та вважає нікчемним розпорядження уряду Російської Федерації від 22 серпня 2025 року, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст Бердянська та Маріуполя було включено до переліку портів РФ, відкритих для заходу іноземних суден. Розцінюємо такі дії як чергову спробу Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими територіями", - ідеться в повідомленні на сайті міністерства.

Як зазначається, це рішення є кричущим порушенням фундаментальних норм і принципів міжнародного права, зокрема: статуту ООН, що закріплює принцип суверенітету держав та заборону на втручання у їхні внутрішні справи, Конвенції ООН з морського права від 1982 року, яка встановлює, що регулювання судноплавства в територіальних водах України належить виключно до її компетенції, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України над усіма територіями в межах її міжнародно визнаних кордонів та рішуче засуджують триваючу російську агресію.

У МЗС закликали Міжнародну морську організацію (ІМО) невідкладно звернути увагу всіх держав-членів на необхідність неухильно дотримуватись положень Резолюції Асамблеї ІМО А.1183(33) від 4 грудня 2023 року "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство", яка закликає держави-члени інформувати судна під своїм прапором, судновласників, операторів і страхових брокерів про необхідність утримуватися від порушення режиму закритих морських портів на тимчасово окупованій території України.

Водночас МЗС закликало ІМО рекомендувати державам-членам у межах їхньої національної юрисдикції та міжнародних зобов’язань вживати належних заходів щодо суден, які порушують зазначений режим.

Також Україна закликає партнерів запровадити додаткові жорсткі санкції проти всіх російських фізичних та юридичних осіб, іноземних компаній, у разі їхнього задіяння в комерційній діяльності в морських портах Бердянська та Маріуполя, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих територіях України.

"Переконані, що грубе порушення Росією міжнародного права щодо закритих портів на тимчасово окупованій території України вимагає адекватної реакції міжнародної спільноти щодо портів на території Росії, зокрема тих, які задіяні в функціонуванні російської воєнної машини, та запровадження проти них жорстких санкцій". – резюмували в міністерстві.

Раніше Центр транспортних стратегій повідомив, що таке розпорядження підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-nezakonnogo-vklyuchennya-morskih-portiv-berdyanska-ta-mariupolya-do-pereliku-morskih-portiv-rosijskoyi-federaciyi