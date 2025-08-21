Інтерфакс-Україна
Події
20:22 21.08.2025

Єврокомісар Кос засудила російські атаки по цивільному населенню в Україні

Фото: https://www.delo.si/

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос засудила тривалі російські ракетні та безпілотні удари по цивільному населенню в Україні.

"Атаки знову вразили цивільні об'єкти, такі як міжнародні підприємства, що створюють робочі місця в Закарпатській області", - написала вона у соцмережі Х у четвер.

Кос зазначила, що ЄС продовжує підтримувати Україну та всіх, хто будує її майбутнє.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали вночі удару по заводу американської компанії FLEX у Мукачеві. Місто вперше опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення. Завдяки детально відпрацьованим заходам реагування на повітряні тривоги всі 600 працівників, які були на зміні в той час, вчасно спустились в укриття, що врятувало їх життя. Загалом повідомлялося про 23 постраждалих віком від 22 до 63 років. Після обстеження на стаціонарному лікуванні лишилися шестеро громадян, з них один перебуває у тяжкому стані.

 

Теги: #єврокомісар #засудження #рф

