Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль та європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс обговорили у Брюсселі безпекову ситуацію та питання фінансування України на 2026-2027 роки.

"Наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту. Використання заморожених російських активів – найкращий шлях забезпечити стійкість України", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Також йшлося про шлях України до вступу в ЄС. Шмигаль подякував за послідовну підтримку та роботу над новими рішеннями, які підтримають українську оборону.