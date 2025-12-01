Інтерфакс-Україна
Події
20:07 01.12.2025

Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

1 хв читати
Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту
Фото: https://www.facebook.com/dshmyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль та європейський комісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс обговорили у Брюсселі безпекову ситуацію та питання фінансування України на 2026-2027 роки.

"Наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту. Використання заморожених російських активів – найкращий шлях забезпечити стійкість України", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

Також йшлося про шлях України до вступу в ЄС. Шмигаль подякував за послідовну підтримку та роботу над новими рішеннями, які підтримають українську оборону.

 

Теги: #міноборони #єврокомісар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 28.11.2025
У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

У системі DELTA вже зареєструвались понад 200 тисяч користувачів

21:27 27.11.2025
У Резерв+ буде нова функція для військовозобов'язаних

У Резерв+ буде нова функція для військовозобов'язаних

19:34 26.11.2025
ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

17:36 25.11.2025
Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

15:21 25.11.2025
На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр

На зустрічі робочої групи держав-учасниць Коаліції з розмінування обговорили закупівлю обладнання на 2025–2026рр

20:48 21.11.2025
Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

Міністр оборони поінформував послів G7 про потреби України напередодні зими

16:28 21.11.2025
Міністри оборони України та Литви обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК

Міністри оборони України та Литви обговорили посилення співробітництва у сфері ОПК

18:34 19.11.2025
Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

Понад 34,3 тис. га розміновано від початку 2025р – Міноборони

19:32 12.11.2025
Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

Умєров обговорив з головою Міноборони Туреччини співпрацю у сфері безпеки та повернення українських полонених

15:30 12.11.2025
Ексчиновниця НБУ Рожкова, бізнесмен Кожемяко та постпред в АРК Куришко працюють радниками в системі Міноборони – ГАР

Ексчиновниця НБУ Рожкова, бізнесмен Кожемяко та постпред в АРК Куришко працюють радниками в системі Міноборони – ГАР

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

ОСТАННЄ

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

ВАКС заочно взяв під варту Міндіча

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

Прем'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: жодних рішень щодо України без українців, і жодних рішень щодо Європи без європейців

Третій армійський корпус спростував інформацію про нібито окупацію Ставків та Новоселівки під Лиманом

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА