Залізничні прикордонні пункти з Польщею працюють у стандартному режимі

Пропускні пункти на кордоні між Україною та Польщею працюють у стандартному режимі, повідомляється в телеграм-каналі "Укрзалізниці" ввечері в середу.

"Прикордонний перехід "Мостиська" працює, ділянка має електропостачання, поїзди до Перемишля і з Перемишля курсують, проте спостерігаються затримки через масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України", - наголошується в повідомленні.

Загалом, за даними "Укрзалізниці", 17 рейсів затримуються на годину і більше.

Як повідомлялося, через перебої з електропостачанням приміські пасажирські потяги курсуватимуть із відставанням від графіка. Для руху поїздів буде задіяно дизельні тепловози.