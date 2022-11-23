Події

20:13 23.11.2022

Залізничні прикордонні пункти з Польщею працюють у стандартному режимі

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Пропускні пункти на кордоні між Україною та Польщею працюють у стандартному режимі, повідомляється в телеграм-каналі "Укрзалізниці" ввечері в середу.
"Прикордонний перехід "Мостиська" працює, ділянка має електропостачання, поїзди до Перемишля і з Перемишля курсують, проте спостерігаються затримки через масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України", - наголошується в повідомленні.
Загалом, за даними "Укрзалізниці", 17 рейсів затримуються на годину і більше.
Як повідомлялося, через перебої з електропостачанням приміські пасажирські потяги курсуватимуть із відставанням від графіка. Для руху поїздів буде задіяно дизельні тепловози.

Теги: #уз #польща #пункти_пропуску

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