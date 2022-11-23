Українську енергосистему буде відновлено протягом годин, а не доби – К. Тимошенко

Українську енергосистему буде відновлено після російської ракетної атаки в середу протягом годин, а не днів чи місяців, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в телемарафоні "Єдині новини" в середу.

"Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п'яти... Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години", - заявив він.

За словами заступника глави ОП, на першому етапі головним завданням для енергетиків є відновлення цілісної роботи єдиної енергосистеми України.

"Зараз це головне завдання, і я думаю, що наші енергетики впораються з цим завданням, і є розуміння, що ми зможемо енергосистему відновити", - зазначив Тимошенко.

Він утримався назвати конкретні терміни відновлення тих чи інших об'єктів енергетичної інфраструктури.

"Не хотілося б говорити про терміни щодо кожної конкретної локації, я думаю, що найперше – це об'єднання в єдину енергосистему: як тільки це буде зроблено, відразу почнеться заживлення міст, селищ та сіл", - наголосив заступник глави ОП.