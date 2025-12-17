Люксембург спрямував у Фонд підтримки енергетики України черговий внесок EUR10 млн

Велике Герцогство Люксембурзьке спрямувало черговий внесок у розмірі EUR10 млн до Фонду підтримки енергетики України.

"Це вже третій фінансовий внесок країни на підтримку відновлення української енергетичної інфраструктури", - повідомило Міністерство енергетики України у середу.

У 2024 році Люксембург перерахував EUR2 млн, а в червні 2025 року - ще EUR10 млн. Залучені кошти, зокрема, були спрямовані на відновлення енергооб’єктів у Харківській області, що постраждали внаслідок російських атак.

"Підтримка з боку Люксембургу є важливим внеском у посилення стійкості української енергосистеми в умовах постійних ворожих обстрілів. Ця допомога дає змогу оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати електропостачання для споживачів", - заявив заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

Як зазначили в Міненерго, наразі відомство спільно з Секретаріатом Енергетичного співтовариства працює над залученням додаткових ресурсів для фінансування погоджених у 2025 році потреб енергетичних компаній, що залишаються непокритими. Зокрема, донори поінформували про плани перерахувати до Фонду ще EUR350 млн.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, загалом з лютого 2022 року зобов’язання партнерів щодо внесків до Фонду підтримки енергетики України складають понад EUR1,75 млрд.