Інтерфакс-Україна
Події
07:34 22.10.2025

Нічні комбіновані атаки росіян спрямовані по енергетичній інфраструктурі України - Міненерго

1 хв читати

Енергетична інфраструктура України опинилася під масованими комбінованими нічними атаками росіян, повідомляє Міненерго в телеграм-каналі.

"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується", - заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - сказано в повідомленні Міненерго в Телеграм.

 

Теги: #війна #енергетика_україни #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 22.10.2025
Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

06:54 22.10.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

06:44 22.10.2025
Попередньо одна людина загинула внаслідок атаки російських БпЛА на Київ - Кличко

Попередньо одна людина загинула внаслідок атаки російських БпЛА на Київ - Кличко

02:49 22.10.2025
Пожежа і падіння уламків у кількох районах Києва внаслідок нічної ворожої атаки - Кличко

Пожежа і падіння уламків у кількох районах Києва внаслідок нічної ворожої атаки - Кличко

02:28 22.10.2025
Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російького дрона по приватному будинку у Броварах - ОВА

Одну людину госпіталізовано внаслідок удару російького дрона по приватному будинку у Броварах - ОВА

22:55 21.10.2025
Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

Сили оборони уразили Брянський хімічний завод в РФ – Генштаб

22:42 21.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 151 ворожу атаку - Генштаб

10:36 21.10.2025
Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

Російські війська просунулися поблизу Малинівки, Полтавки та Калинівського – DeepState

16:57 20.10.2025
Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

Середні темпи просування ворога минулого тижня не змінилися, але суттєво зросла "сіра зона" - DeepState

16:26 20.10.2025
На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

На покровському напрямку відбулось 55 бойових зіткнень – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих в результаті ворожих атак на Київ - ДСНС

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Зеленський анонсував нову угоду з європейськими партнерами щодо оборонних спроможностей

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

ОСТАННЄ

Влучання у об'єкти нафтогазової промисловості внаслідок нічних атак ворога зафіксовано у Полтавській області - ОВА

Тринадцять цивільних постраждали внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя

22 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

Багатоповерхівку і приватні будинки в Запоріжжі пошкоджено ударними дронами ворога - ОВА

Пожежу внаслідок ворожої атаки зафіксовано у Печерському районі Києва - КМВА

Рада у 1-му читанні бюджету розглянула 3276 правок з 3339 – депутат

Київ під атакою баліститки, медичну бригаду викликали в Дарницький район – Кличко

Росіяни вдарили по інфраструктурі Запоріжжя - ОВА

Київ росіяни атакували балістикою, зафіксовано пожежу – Кличко

Угорщина розраховує на проведення зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті попри відсутність порозуміння між США й РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА