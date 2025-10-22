Нічні комбіновані атаки росіян спрямовані по енергетичній інфраструктурі України - Міненерго

Енергетична інфраструктура України опинилася під масованими комбінованими нічними атаками росіян, повідомляє Міненерго в телеграм-каналі.

"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується", - заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.

"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - сказано в повідомленні Міненерго в Телеграм.