07:34 22.10.2025
Нічні комбіновані атаки росіян спрямовані по енергетичній інфраструктурі України - Міненерго
Енергетична інфраструктура України опинилася під масованими комбінованими нічними атаками росіян, повідомляє Міненерго в телеграм-каналі.
"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується", - заявила міністр енергетики Світлана Гринчук.
"Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи", - сказано в повідомленні Міненерго в Телеграм.