Інтерфакс-Україна
Події
20:20 17.06.2025

Світ має реагувати жорстко на відвертий тероризм РФ - Стефанчук

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Світ має реагувати жорстко на відвертий тероризм РФ - Стефанчук

Світ має реагувати жорстко на відвертий тероризм Росії проти мирного населення України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Це не війна за території — це відвертий тероризм проти мирного населення. І світ має реагувати на нього жорстко й системно", — наголосив Стефанчук на зустрічі з міністром оборони Люксембургу Юріко Бакес.

Як повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради, Стефанчук поінформував Бакес про трагічні наслідки чергової нічної атаки РФ, коли по українськім цивільним містам країна-терорист випустила понад 30 ракет і більш як 400 дронів.

Сторони обговорили ключові напрями співпраці: підтримку оборонної сфери, включно з постачанням боєприпасів, засобів ППО, підготовкою українських військових; поглиблення стратегічної взаємодії у питанні вступу України до НАТО. Мова також йшла про відновлення житла, інфраструктури та соціальних об’єктів в Україні та про повернення депортованих українських дітей.

Голова парламенту подякував за послідовну підтримку України, гуманітарні ініціативи Люксембургу та принципову позицію в межах міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Своєю чергою Бакес підкреслила готовність Люксембургу і надалі підтримувати український народ у боротьбі за свободу та незалежність.

"Безпека України — це безпека всієї Європи", - підкреслила Бакес.

Стефанчук перебуває у Люксембургу з офіційним візитом.

Теги: #люксембург #стефанчук

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