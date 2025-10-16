Міністр оборони України прибув до Люксембургу

Фото: https://x.com/yuriko_backes/status/1978817710424244718?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Міністр оборони України Денис Шмигаль після робочого візиту до Брюсселя, де він брав участь у зустрічі у форматі "Рамштайн", прибув до Люксембургу.

"Велика честь вітати міністра оборони України Дениса Шмигаля у Люксембурзі. З першого дня ми залишаємося повністю відданими підтримці України стільки, скільки це буде потрібно. Європа не може бути безпечною, доки Україна не буде вільною", - написала міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес у соцмережі Х.

Раніше у штаб-квартирі НАТО на полях "Рамштайну" міністр Юріко Бакес оголосила, що Люксембург надає €15 мільйонів Україні в рамках ініціативи НАТО під назвою PURL щодо закупівлі американської зброї для України.