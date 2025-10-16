Інтерфакс-Україна
Події
20:12 16.10.2025

Міністр оборони України прибув до Люксембургу

1 хв читати
Міністр оборони України прибув до Люксембургу
Фото: https://x.com/yuriko_backes/status/1978817710424244718?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

Міністр оборони України Денис Шмигаль після робочого візиту до Брюсселя, де він брав участь у зустрічі у форматі "Рамштайн", прибув до Люксембургу.

"Велика честь вітати міністра оборони України Дениса Шмигаля у Люксембурзі. З першого дня ми залишаємося повністю відданими підтримці України стільки, скільки це буде потрібно. Європа не може бути безпечною, доки Україна не буде вільною", - написала міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес у соцмережі Х.

Раніше у штаб-квартирі НАТО на полях "Рамштайну" міністр Юріко Бакес оголосила, що Люксембург надає €15 мільйонів Україні в рамках ініціативи НАТО під назвою PURL щодо закупівлі американської зброї для України.

 

Теги: #люксембург #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 16.10.2025
Шмигаль провів зустріч з новим міністром ЗС Франції: Будемо посилювати наше співробітництво

Шмигаль провів зустріч з новим міністром ЗС Франції: Будемо посилювати наше співробітництво

21:18 15.10.2025
Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

Україна та країни Півночі створюють Скандинавсько-Балтійську ініціативу для підтримки ЗСУ - Шмигаль

20:11 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні": FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту - це екзистенційний пріоритет

Шмигаль на "Рамштайні": FPV, ISR та інші дрони для утримання лінії фронту - це екзистенційний пріоритет

19:43 15.10.2025
Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

Шмигаль повідомив про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо Нордично-Балтійської навчальної ініціативи

19:41 15.10.2025
Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

Шмигаль: Ми продовжимо удари вглиб РФ, тип ракет назвуть президенти Трамп та Зеленський

18:52 15.10.2025
Рютте – Шмигалю: Ми продовжимо вас підтримувати

Рютте – Шмигалю: Ми продовжимо вас підтримувати

18:03 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

17:31 15.10.2025
Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

16:28 13.10.2025
Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

Шмигаль обговорив з Каллас посилення безпеки України та Європи

18:21 26.08.2025
Люксембург не відправлятиме війська в Україну, але допоможе "у космосі" - глава МЗС

Люксембург не відправлятиме війська в Україну, але допоможе "у космосі" - глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Трамп повідомив про початок розмови з Путіним, про її зміст пообіцяв розповісти

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

ОСТАННЄ

Трамп домовився про зустріч з Путіним у Будапешті для обговорення можливості припинення війни в Україні

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Келлог зустрівся з українською делегацією у Вашингтоні

Українська делегація у Вашингтоні обговорила з головою Комітету з фінансових послуг Палати представників США кроки, як змусити РФ зупинити війну - Єрмак

Сибіга проінформував главу МЗС Сербії про наслідки російських атак

Жінка загинула через ворожий обстріл Дніпропетровщини

"Укренерго" обмежить потужність промспоживачам по всій Україні в п'ятницю з 7:00 до 20:00

"Укренерго" застосувало аварійні відключення в усіх регіонах України

Митники на ПП "Порубне - Сірет" серед підгузків у вантажівці виявили чоловіка

США та Україна створили БпЛА великої дальності з елементами ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА