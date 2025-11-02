Інтерфакс-Україна
Події
11:42 02.11.2025

Зеленський: Ми активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими

1 хв читати
Зеленський: Ми активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що через атаки ворога по цивільній інфраструктурі, по енергетиці влада "активно працює, щоб забезпечити надійну підтримку енергетики цієї зими".

"Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", - написав Зеленський у телеграм у неділю.

Він підкреслив, що лише за цей тиждень майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні, - були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці.

"Зрозуміло, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!" - зазначив президент.

Теги: #підтримка #енергетика_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 01.11.2025
Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

23:23 31.10.2025
ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

ООН бракує коштів для гуманітарної допомоги Україні у 2025 році - ЗМІ

23:55 30.10.2025
Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

23:15 30.10.2025
Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

20:42 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

17:19 28.10.2025
Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

Зеленський анонсував у найближчі дні онлайн-засідання коаліції підтримки енергетичного сектора України

07:46 27.10.2025
США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

23:16 26.10.2025
Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

Стефанішина: Україна розраховує на активну роль США у припиненні війни з Росією

17:38 25.10.2025
На західному узбережжі Ірландії відбувся автопробіг на підтримку України

На західному узбережжі Ірландії відбувся автопробіг на підтримку України

00:38 24.10.2025
Кошта: лідери ЄС досягли трьох важливих домовленостей щодо України

Кошта: лідери ЄС досягли трьох важливих домовленостей щодо України

ВАЖЛИВЕ

Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

Вся Донеччина знеструмлена - ОВА

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

ОСТАННЄ

СБУ і Сили безпеки та оборони уразили танкер та інфраструктуру нафтотерміналу в Туапсе

На більшій частині України опадів не очікується у найближчі дні

Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті - ДБР

Десять осіб постраждали в результаті нападу в поїзді в Англії

Вся Донеччина знеструмлена - ОВА

"Укрзалізниця" ввела обмеження для потягів через пошкодження РФ залізниці на Дніпропетровщині

СБУ завдала чергового удару по ворожих складах та базах

Сили безпілотних систем уразили 5 підстанцій у глибині РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА