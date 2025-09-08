Росія здійснила масовану атаку на українську енергосистему - Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Росія здійснила масовану атаку один з обʼєктів теплової генерації на Київщині, повідомило Міненерго.

Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Мета очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі", - сказано в телеграмі.

Як повідомляється, наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

"Про будь-які зміни в енергопостачанні повідомлятимемо додатково. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - зазначено в повідомленні.