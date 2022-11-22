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19:32 22.11.2022

Кулеба закликав ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ і зробити його максимально потужним

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Кулеба закликав ЄС ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти РФ і зробити його максимально потужним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз ухвалити дев'ятий пакет санкцій проти Росії та зробити його максимально потужним.

"Давно вже перезріло питання про ухвалення дев'ятого санкційного пакета ЄС, але пакета все ще немає. Більше того, ми чуємо лише спроби розпочати серйозну роботу над його підготовкою. Така ситуація є абсолютно неприпустимою. Я закликаю всіх своїх колег у ЄС: і в Єврокомісії, і серед держав-членів ЄС відкинути будь-які сумніви чи втому, і почати та швидко завершити новий дев'ятий санкційний пакет, і зробити його максимально потужним", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Він наголосив, що якщо українці не втомилися, то решта Європи тим більше не має ні морального, ні політичного права втомлюватися.

"Особливу увагу треба приділяти санкціям, які гальмують та зупиняють ракетну індустрію РФ. Тобто здатність Росії виробляти нові ракети треба просто знищити для того, щоб вони не мали додаткового ресурсу для знищення українських міст, української енергетичної системи та українських громадян", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що Україна наполягає на необхідності повного енергетичного ембарго, продовженні нафтового ембарго на північну гілку газопроводу "Дружба", заборону імпорту зрідженого газу з Росії.

"Ми закликаємо впровадити санкції проти "Росатома" та призупинити права Росії у Міжнародному агентстві з атомної енергії", - заявив Кулеба.

Він додав, що російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена.

"Необхідно також розширювати індивідуальні санкції. Ми пропонуємо внести до списку всіх причетних до протиправних дій на ЗАЕС. Україна вже запровадила такі обмеження на національному рівні, і ми передали наш список до ЄС", - зазначив Кулеба.

 

Теги: #єс #санкції #кулеба

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