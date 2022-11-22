Іран заявив про початок виробництва збагаченого до 60% урану у Фордо

Організація з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) заявила про старт виробництва збагаченого до 60% урану на ядерному об'єкті у Фордо у відповідь на резолюцію МАГАТЕ, що критикує Тегеран, повідомляє агентство "Мехр" у вівторок.

За даними ОАЕІ, виробництво збагаченого до 60% урану раніше у Фордо не здійснювалося. При цьому виробництво такого урану триває на об'єкті в Натанзі, зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Рада керівників МАГАТЕ ухвалила резолюцію, яка приписує Ірану співпрацювати в розслідуванні навколо виявлення слідів урану на трьох незадекларованих об'єктах. У МЗС Ірану розкритикували резолюцію, назвавши її "нелогічим і деструктивним" заходом. Тегеран попередив західні країни про наслідки такого кроку.

За даними МАГАТЕ, у вересні в Ірану було накопичено 55,6 кг збагаченого до 60% урану. Запаси високозбагаченого урану в Ірані за три місяці зросли на 29%, і Тегеран продовжує закладати основу для значного розширення своїх потужностей із виробництва ядерного палива.