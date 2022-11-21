Противник обстріляв чотири ОТГ Сумської області, є постраждалі
Російські війська в понеділок здійснили обстріл чотирьох громад Сумської області, є постраждалі серед цивільного населення, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Протягом дня ворог обстріляв Глухівську, Середино-Будську, Хотинську та Зноб-Новгородську громади", - написав Живицький у телеграм-каналі.
Зокрема, у Середино-Будській громаді близько 11:30 понеділка російські військові випустили 10 мін у прикордонне село. Пошкодження отримав будинок культури та приватний будинок місцевих мешканців. А після 13:00 ще був один "приліт" із міномета по іншому селу.
В обох випадках обійшлося без потерпілих.
У Зноб-Новгородській ОТГ росіяни здійснили 10 обстрілів із артилерії. Без руйнувань.
Хотинську громаду ворог обстріляв із кількох видів зброї, зокрема, 20 мін, 8 снарядів із артилерії та ще 10 із "Градів" розірвалися біля будинків мирних жителів.
Постраждали п'ятеро людей, а також газопровід.
Глухівська громада зазнала обстрілу зі стрілецької зброї (3 автоматні черги). Без наслідків.