Окупанти обстріляли Сумську область із мінометів, РСЗВ та артилерії, пошкоджено 5 будинків і газопровід

Російські окупанти у понеділок обстріляли Хотинську громаду Сумської області з реактивних систем залпового вогню та артилерії, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків та газопровід, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ворог ударив по прикордонному селу одночасно з кількох видів зброї. 20 мін, 8 снарядів з артилерії і ще 10 із "Градів" розірвалися біля будинків мирних жителів", - написав Живицький у телеграмі.

Він зазначив, що наразі відомо щонайменше про п'ять приватних будинків, які значно постраждали.

"Там вибиті вікна з рамами, частково зруйновано стіни та дахи. Також пошкоджено газопровід", - наголосив Живицький.

Він додав, що в результаті обстрілу люди не постраждали.