На Київщині було вилучено підпільні підакцизні товари на суму понад 120 000 грн

Поліцейські під час перевірок із протидії нелегальному ринку підакцизної продукції вилучили у Сквирській громаді Київської області товари на суму понад 120 000 гривень, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Під час відпрацювань, дільничні офіцери поліції перевірили понад 20 торговельних приміщень. За результатами перевірок, правоохоронці виявили 6 фактів незаконного зберігання та збуту підакцизної продукції і вилучили тютюнові вироби та близько 350 літрів алкоголю", - сказано в повідомленні, опублікованому в повідомленні.

Поліція склала адміністративні протоколи за ч.1 ст.156 КУпАП та ч.1 ст.164 КУпАП щодо правопорушників, які були направлені до суду.