Події

19:32 20.11.2022

Єврокомісія передає EUR14 млн на шкільні автобуси, але потрібно більше - Урсула фон дер Ляєн

2 хв читати
Єврокомісія передає EUR14 млн на шкільні автобуси, але потрібно більше - Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення EUR14 млн на закупівлю Україною шкільних автобусів, але наголосила, що ця сума є недостатньою.

"Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися місця навчання. Європейська комісія жертвує 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - написала фон дер Ляєн у твіттері в неділю.

Як повідомлялося, 27 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів, зазначивши, що "через повномасштабне російське вторгнення багато навчальних закладів було зруйновано, а автобуси знищено або передано на потреби військових".

У свою чергу, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав, що до повномасштабного вторгнення РФ шкільний автопарк налічував 7 тис 027 автобусів, проте близько 500 одиниць внаслідок обстрілу було знищено або пошкоджено російським агресором, понад 1,6 тис. шкільних автобусів передано для евакуації мирних жителів із зон активних бойових дій. За його словами, мінімальна потреба в автобусах на той час становила 3 тис. 133 одиниці.

У вересні ТОВ "Компанія "Інтербус" (Київ) стала переможцем торгів на постачання 26 шкільних автобусів на адресу департаменту освіти та науки Одеської обласної держадміністрації, запропонувавши автобуси "Еталон" виробництва Чернігівського автозаводу (ЧАЗ) за 61,854 млн грн за очікуваної ціни 63,7 млн грн. Таким чином, ціна 1 автобуса склала 2 млн 379 тис. грн.

Тоді ж в електронній системі Prozorro з'явилася інформація, що департамент освіти та науки Івано-Франківської облдержадміністрації за результатами проведених торгів може закупити 13 шкільних автобусів Ataman у дилера заводу "Черкаський автобус" - ТОВ "Автоград-2007" за 32,325 млн грн (з ПДВ) за очікуваної ціни закупівлі 32,5 млн грн. Таким чином, ціна 1 автобуса становила 2 млн 487 тис грн.

 

 

 

Теги: #єврокомісія #фіндопомога #шкільні_автобуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 18.11.2022
З початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги - Шмигаль

З початку повномасштабної війни Україна отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги - Шмигаль

17:51 16.11.2022
Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію, Румунію та Болгарію до Шенгенської зони

Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію, Румунію та Болгарію до Шенгенської зони

16:51 14.11.2022
ЄС у 2023 р. планує виділяти щомісяця Україні EUR1,5 млрд – єврокомісар

ЄС у 2023 р. планує виділяти щомісяця Україні EUR1,5 млрд – єврокомісар

15:16 09.11.2022
Єврокомісія офіційно пропонує надати Києву в 2023 році до 18 млрд євро макрофіну

Єврокомісія офіційно пропонує надати Києву в 2023 році до 18 млрд євро макрофіну

19:20 06.11.2022
Пакет фіндопомоги ЄС для України буде представлений наступного тижня

Пакет фіндопомоги ЄС для України буде представлений наступного тижня

18:24 31.10.2022
Єврокомісія виділила 100 млн євро на підтримку країн ЄС, які приймають українських біженців

Єврокомісія виділила 100 млн євро на підтримку країн ЄС, які приймають українських біженців

14:02 25.10.2022
Єврокомісія потребує особливого механізму для регулярності фінансової допомоги Україні – президент

Єврокомісія потребує особливого механізму для регулярності фінансової допомоги Україні – президент

11:07 25.10.2022
Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні 2023 року EUR18 млрд із щомісячною підтримкою EUR1,5 млрд – фон дер Ляєн

Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні 2023 року EUR18 млрд із щомісячною підтримкою EUR1,5 млрд – фон дер Ляєн

18:04 21.10.2022
Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

Рада ЄС закликає Брюссель своєчасно виділити EUR3 млрд допомоги, що залишилися

17:33 21.10.2022
Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

Фон дер Ляєн пропонує ЄС виділяти Україні по EUR1,5 млрд щомісяця.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав членів організації Франкофонії підтримати українську формулу миру

Сили оборони за добу відбили атаки окупантів на семи напрямках

Україні потрібно ще до 200 танків, близько 300 БМП, 100 артсистем, до 70 РСЗВ і 15 систем ПРО - Подоляк

РФ планує провокації на білоруських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на білоруській АЕС - ГУР

У районі ЗАЕС у неділю було зафіксовано більше десятка вибухів, пошкоджено кілька будівель - МАГАТЕ

ОСТАННЄ

Прем'єр Польщі Моравецький: Поки що немає впевненості, звідки було випущено ракету по Пшеводову

У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Найкращими переговорниками з Путіним є ЗС України

Окупанти завдали за добу два ракетні удари по Куп'янську та здійснили десять обстрілів позицій ЗС України

У Білорусі часто піднімають у небо носії "Кинжалів", тому в Україні доводиться оголошувати тривогу

У понеділок у всіх регіонах України будуть планові відключення електроенергії - "Укренерго"

Окупанти обстріляли околиці двох прикордонних сіл Сумської області, втрат немає

Напад на українських військових під виглядом здачі в полон є воєнним злочином

Зеленський закликав членів організації Франкофонії підтримати українську формулу миру

На Харківщині ліквідовано пожежу в храмі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА