Єврокомісія передає EUR14 млн на шкільні автобуси, але потрібно більше - Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення EUR14 млн на закупівлю Україною шкільних автобусів, але наголосила, що ця сума є недостатньою.

"Російські бомби зруйнували школи в Україні, змушуючи дітей довго і іноді небезпечно діставатися місця навчання. Європейська комісія жертвує 14 мільйонів євро на шкільні автобуси в Україні. Але потрібно більше", - написала фон дер Ляєн у твіттері в неділю.

Як повідомлялося, 27 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів, зазначивши, що "через повномасштабне російське вторгнення багато навчальних закладів було зруйновано, а автобуси знищено або передано на потреби військових".

У свою чергу, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав, що до повномасштабного вторгнення РФ шкільний автопарк налічував 7 тис 027 автобусів, проте близько 500 одиниць внаслідок обстрілу було знищено або пошкоджено російським агресором, понад 1,6 тис. шкільних автобусів передано для евакуації мирних жителів із зон активних бойових дій. За його словами, мінімальна потреба в автобусах на той час становила 3 тис. 133 одиниці.

У вересні ТОВ "Компанія "Інтербус" (Київ) стала переможцем торгів на постачання 26 шкільних автобусів на адресу департаменту освіти та науки Одеської обласної держадміністрації, запропонувавши автобуси "Еталон" виробництва Чернігівського автозаводу (ЧАЗ) за 61,854 млн грн за очікуваної ціни 63,7 млн грн. Таким чином, ціна 1 автобуса склала 2 млн 379 тис. грн.

Тоді ж в електронній системі Prozorro з'явилася інформація, що департамент освіти та науки Івано-Франківської облдержадміністрації за результатами проведених торгів може закупити 13 шкільних автобусів Ataman у дилера заводу "Черкаський автобус" - ТОВ "Автоград-2007" за 32,325 млн грн (з ПДВ) за очікуваної ціни закупівлі 32,5 млн грн. Таким чином, ціна 1 автобуса становила 2 млн 487 тис грн.