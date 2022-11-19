Генеральний директор ДТЕК не закликав українців виїжджати за кордон

Генеральний директор "ДТЕК" Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон, повідомила компанія в суботу.

"В інтерв'ю британському ВВС Тімченко чітко зазначив: "У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, Тімченко також зазначив, що "ДТЕК" разом із Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять усе можливе для того, щоб енергосистема працювала стабільно.

У "ДТЕК" нагадали, що енергосистема Україна витримала чотири хвилі надруйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, мета кожного з яких мала повний блекаут.

"ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі, за допомогою стабілізаційних відключень", - резюмували в компанії.