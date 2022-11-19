Росіяни здійснили обстріл трьох громад Сумської області в п'ятницю

Російські війська здійснили обстріл трьох громад Сумської області у п'ятницю, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Протягом дня ворог обстріляв три прикордонні громади. Росіяни випустили цими територіями 69 мін, снарядів та іншої вибухівки", - написав він у телеграм-каналі.

Зокрема, у Середино-Будській ОТГ близько 10:00 зафіксовано чотири "прильоти", по околицях одного з прикордонних сіл військові Росії відкрили вогонь із "Градів".

Вже ближче до 17.00 з території Росії велися артилерійські обстріли. Загалом 24 "прильоти". В обох випадках без руйнувань.

Білопільська громада також опинилася під ворожим вогнем. Близько 10:00 росіяни випустили по прикордонню 8 мін. Без руйнувань.

У Шалигинській ОТГ після 14:00 по двох прикордонних селах росіяни вели артилерійський обстріл. Загалом зафіксовано 33 "прильоти".

"Снаряди вибухали на людських городах, полях. Є пошкоджені господарські будівлі, автомобіль. Без жертв", - зазначив голова ОВА.