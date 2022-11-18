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16:35 18.11.2022

Сценарії виходу з блекауту передбачають три-десять днів на відновлення енергосистеми – експерт

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Сценарії виходу з блекауту передбачають три-десять днів на відновлення енергосистеми – експерт

Вихід із блекауту у разі його виникнення передбачає декілька сценаріїв, згідно з якими це може тривати, зокрема, від трьох до десяти днів, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"З точки зору базових розрахунків та регламентів, що і як відбуватиметься у разі, якщо трапиться блекаут, то, за сприятливим сценарієм, знадобиться три дні, за негативним – сім-десять днів на відновлення системи та повного споживання в системі", – сказав він на брифінгу у Медіацентрі Києва у п'ятницю.

Водночас Харченко акцентував, що жодна енергосистема у світі не зазнавала таких потужних повітряних обстрілів, які загрожували б блекаутом.

"Ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив, ніхто у світі не кидав у блекаут систему розміром з українську та не намагався потім її підняти. Це унікальний український досвід", – зазначив експерт.

Харченко наголосив, що після останнього наймасовішого обстрілу російськими агресорами 15 листопада система стабілізується.

"Удар був потужний. Ситуація складна. Але ті, хто був відключений від електрики, вже мають доступ до нього. Поки що дуже лімітовано, але крок за кроком ситуація покращується", – запевнив він.

За словами експерта, якщо Україна матиме ще деякий час на відновлення, буде легше витримати наступний удар.

Теги: #енергетика #сценарії #блекаут

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