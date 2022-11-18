Квитки з Миколаєва на потяг Київ-Херсон розкуплено - Кім

Квитків із Миколаєва на потяг Київ-Херсон на найближчий тиждень немає, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Відновлюється сполучення у бік Херсону, він (залізничний склад – ІФ-У) йде через Миколаїв. Наразі квитків немає. Я сам особисто шукав. Немає і на наступний тиждень, квитки всі розкуплено", - сказав Кім в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" у п'ятницю, 18 листопада, відправить перший рейс потяга Київ-Херсон.