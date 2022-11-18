ВР ухвалила в цілому низку законопроєктів, спрямованих на уніфікацію українського законодавства в ядерній сфері з законодавством ЄС

Верховна Рада ухвалила в другому читанні три євроінтеграційні законопроєкти, націлені на уніфікацію українського законодавства у сфері використання ядерної енергії із законодавством ЄС.

"Усі законопроєкти внесені до переліку євроінтеграційних законопроєктів, що збігається з переліком законопроєктів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік, визначені урядом як пріоритетні", - зазначено в пресслужбі апарату Верховної Ради 16 листопада.

Зокрема, проєкт закону України "Про внесення змін до закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" №5860 передбачає приведення до положень директиви Ради 2014/87/Євратом положень закону, що стосуються удосконалення ядерного законодавства, зокрема внесення змін до визначень і термінів.

Як зазначено в повідомленні пресслужби, розміщеному на вебпорталі парламенту, реалізація положень закону, зокрема, сприятиме: уніфікації термінології законодавства України з термінологією законодавства ЄС, а також встановленню кваліфікаційних вимог до підрядників суб'єктів, що використовують ядерну енергію.

Також документ удосконалить вимоги до зобов'язань оператора ядерної установки вживати всіх заходів для запобігання аваріям і пом'якшення їхніх наслідків у разі їх виникнення, а також доповнить повноваження Держатомрегулювання щодо організації регулярної оцінки нормативно правової бази у сфері використання ядерної енергії.

У свою чергу проєкт закону України "Про внесення змін до закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" щодо експерта з радіаційного захисту" №3869 передбачає впровадження інституту експерта з радіаційного захисту, який займатиметься консультуванням суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, інших юридичних і фізичних осіб, а також органів із дотримання вимог законодавства з ядерної та радіаційної безпеки.

Законопроєкт визначає основні вимоги до особи, яка має намір стати експертом з радіаційного захисту, і визначається орган, що визнаватиме компетентності експерта.

"Запровадження інституту експерта радіаційного захисту сприятиме підвищенню ефективності забезпечення радіаційного захисту персоналу і населення", - зазначили в пресслужбі.

Ще один законопроєкт із загального пакета - це проєкт закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії" №6425, який регулює питання видачі дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки відповідно до права ЄС.

Реалізація положень законопроєкту сприятиме оптимізації дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії для суб'єктів підприємництва, які мають намір вести діяльність із використання джерел іонізуючого випромінювання, наголосили в апараті ВР.