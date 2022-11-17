Події

17:37 17.11.2022

Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

1 хв читати

Нідерландець Піт Плуг, який унаслідок аварії рейсу МН17 втратив брата, його дружину та племінника, і який є одним із керівників організації родичів загиблих, заявив, що ухвалений судом вирок був для нього важливий, так само як і те, що правосуддя перемогло.

Таку оцінку він дав у четвер у судовому комплексі Схіпгол агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ухвалений судовий вирок. "Правосуддя перемогло. Суд підтвердив роль Російської Федерації. Трьох обвинувачених, які обіймали високі посади, було засуджено до довічного ув'язнення. Одного виправдано, і це теж частина правосуддя", - сказав Плуг.

За його словами, це рішення було для нього "дуже важливим, так само як і для всіх рідних і близьких загиблих". "Ми могли це бачити в залі, ви там були", - зазначив він. (Після оголошення рішення присутні в залі рідні загиблих обіймалися та висловлювали радісні почуття – ІФ-У).

Плуг зазначив, що організація родичів загиблих і надалі працюватиме "стільки, скільки знадобиться, оскільки є інші процеси, зокрема в Європейському суді з прав людини, в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO)". "Наша робота ще не завершена", - переконаний він.

Співрозмовник агентства також не виключив, що на початку наступного року "ми почуємо новини" щодо подальшого розслідування, яке ще триває.

Теги: #вирок #мн17 #родичі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 17.11.2022
Суд постановив виплатити понад 16 млн євро компенсації рідним загиблих у катастрофі МН17

Суд постановив виплатити понад 16 млн євро компенсації рідним загиблих у катастрофі МН17

17:09 17.11.2022
Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

16:30 17.11.2022
Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

14:54 17.11.2022
Суд у Нідерландах почав оголошувати рішення у справі про збитий МН17

Суд у Нідерландах почав оголошувати рішення у справі про збитий МН17

18:55 16.11.2022
Скільки часу займе оголошення рішення нідерландським судом у справі про збитий МН17 - невідомо, його можна буде оскаржити

Скільки часу займе оголошення рішення нідерландським судом у справі про збитий МН17 - невідомо, його можна буде оскаржити

10:10 14.11.2022
Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

15:21 09.11.2022
П'ятьох бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька, засуджено до реальних термінів

П'ятьох бойовиків, які брали участь у захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька, засуджено до реальних термінів

11:22 05.11.2022
До 7 років в'язниці засуджена російська агентка "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ

До 7 років в'язниці засуджена російська агентка "Побєда", яка шпигувала за підрозділами ЗСУ

15:38 02.11.2022
Суд засудив бойовика з Луганської області до 8 років позбавлення волі

Суд засудив бойовика з Луганської області до 8 років позбавлення волі

12:01 05.10.2022
Майже 20% українців утратили контакт із родичами внаслідок російського вторгнення – опитування

Майже 20% українців утратили контакт із родичами внаслідок російського вторгнення – опитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лубінець про катування в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Суд засудив Гіркіна, Дубінського та Харченка до довічного ув'язнення й постановив узяти їх під варту

Суд у Нідерландах визнав Гіркіна, Дубінського та Харченка винними в аварії рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Пулатова визнано невинуватим

На місце події у Пшеводуві допустили українських експертів, заявляють у канцелярії президента Польщі

Кількість постраждалих унаслідок удару по Дніпру зросла до 23 осіб – голова ОВА

ОСТАННЄ

Лубінець про катування в окупованому Херсоні: Таких масштабів я ще не бачив

Зеленський підписав указ про призначення ексгенпрокурора Венедіктової послом України у Швейцарії

Зеленський про рішення суду в Гаазі: Необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися і замовники, тому що безкарність веде до нових злочинів

На місці руйнування житлового будинку у Вільнянську розібрано вже близько 70 тонн залишків конструкцій, з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих

У Львівській ОТГ за добу госпіталізували 9 осіб з отруєнням чадним газом

Електрика в Херсон піде лише за два-три тижні через високу щільність мінування – виконавчий директор ДТЕК

САП повідомила про підозру депутату Волинцю, який не задекларував майно на 1,7 млн грн

На місце події у Пшеводуві допустили українських експертів, заявляють у канцелярії президента Польщі

Кількість постраждалих унаслідок удару по Дніпру зросла до 23 осіб – голова ОВА

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR55 млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА