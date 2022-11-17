Родичі загиблих в аварії МН17 про вирок: Правосуддя перемогло

Нідерландець Піт Плуг, який унаслідок аварії рейсу МН17 втратив брата, його дружину та племінника, і який є одним із керівників організації родичів загиблих, заявив, що ухвалений судом вирок був для нього важливий, так само як і те, що правосуддя перемогло.

Таку оцінку він дав у четвер у судовому комплексі Схіпгол агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи ухвалений судовий вирок. "Правосуддя перемогло. Суд підтвердив роль Російської Федерації. Трьох обвинувачених, які обіймали високі посади, було засуджено до довічного ув'язнення. Одного виправдано, і це теж частина правосуддя", - сказав Плуг.

За його словами, це рішення було для нього "дуже важливим, так само як і для всіх рідних і близьких загиблих". "Ми могли це бачити в залі, ви там були", - зазначив він. (Після оголошення рішення присутні в залі рідні загиблих обіймалися та висловлювали радісні почуття – ІФ-У).

Плуг зазначив, що організація родичів загиблих і надалі працюватиме "стільки, скільки знадобиться, оскільки є інші процеси, зокрема в Європейському суді з прав людини, в Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO)". "Наша робота ще не завершена", - переконаний він.

Співрозмовник агентства також не виключив, що на початку наступного року "ми почуємо новини" щодо подальшого розслідування, яке ще триває.