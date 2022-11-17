На місце події у Пшеводуві допустили українських експертів, заявляють у канцелярії президента Польщі
Представник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох повідомив у четвер, що у розслідуванні інциденту з падінням ракети у польському населеному пункті Пшеводув візьмуть участь і експерти з України.
"Українських експертів допустили до місця події", - написав він у твіттері.
Раніше повідомлялося, що у розслідуванні беруть участь експерти з Польщі та США.
Напередодні польська сторона, а також представники низки зарубіжних держав дійшли висновку, що ракету, яка впала у Пшеводуві, випустили сили українських ППО. Водночас провину покладено на РФ, яка здійснювала масовану ракетну атаку на всій території України.
Розслідування триває.