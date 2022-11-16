Події

14:05 16.11.2022

Президент Польщі припускає, що на сході країни впала ракета української ППО

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Президент Польщі припускає, що на сході країни впала ракета української ППО

Президент Польщі Анджей Дуда в середу не виключив, що напередодні в населеному пункті Пшеводуві впала ракета української системи протиповітряної оборони, і наголосив, що інцидент у будь-якому разі був ненавмисним.

"Ми не маємо свідчень того, що пуск ракети зробила Росія. Дуже правдоподібно, що це була ракета української ППО", - сказав Дуда в бесіді з польськими журналістами за підсумками засідання Ради національної безпеки країни.

"Нічого не свідчить про те, що таке повториться. Наразі можна сказати, що подія має одиничний характер", - зазначив глава Польщі, наголосивши, що "нічого не свідчить про те, що це була навмисна атака на Польщу".

Дуда повідомив, що розслідування триває і висловив сподівання, що ситуація незабаром остаточно проясниться.

Теги: #ракета #ппо #дуда

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