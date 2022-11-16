На Харківщині відновлено електропостачання більшості споживачів – Синєгубов

Через ракетні удари С-300, завдані російськими окупаційними військами у вівторок увечері по об'єктах енергетичної інфраструктури в Харкові та Чугуївському районі області, без світла майже 900 тис. споживачів, станом на ранок середи електропостачання більшості з них уже відновлено, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області. Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів. Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, роботи з ліквідації наслідків ударів тривають.

Синєгубов також повідомив, що протягом доби окупанти також обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, внаслідок чого поранено мирну жительку.

"Є руйнування приватних будинків, господарчих споруд, сталися пожежі. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з вибуховою травмою госпіталізовано жінку 73 років", - написав Синєгубов.