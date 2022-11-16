Події

09:26 16.11.2022

Кількість поранених унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 835 – Офіс генпрокурора

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Кількість поранених унаслідок агресії РФ в Україні дітей зросла до 835 – Офіс генпрокурора

Кількість дітей, які дістали поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні, зросла до понад 835, загинула 431 дитина, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 16 листопада 2022 року більше ніж 1 266 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 431 дитина загинула та понад 835 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Зазначається, що ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждали дітей у Донецькій області – 423, Харківській – 264, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 31.

14 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Бахмуту Донецької області поранено 12-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 719 навчальних закладів. 332 із них зруйновано повністю.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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