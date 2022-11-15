Сьогоднішній ракетний удар по Україні демонструє лише слабкість Путіна – глава МЗС Британії

Масований ракетний обстріл українських міст, здійснений Росією у вівторок, демонструє лише слабкість президента РФ Володимира Путіна, переконаний голова британської дипломатії Джеймс Клеверлі.

"Бездушний обстріл українських міст за допомогою ще огидніших ракетних ударів сьогодні показує лише слабкість Путіна", - написав Клеверлі у твіттері.

За його словами, Путін "програє на полі бою і, як ми побачили сьогодні на G20 - дипломатично також".

"Путін має зазнати невдачі", - підсумував міністр.