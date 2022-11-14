МЗС України закликає Сербію не дозволяти мовлення Russia Today

Міністерство закордонних справ України закликає Сербію не дозволяти мовлення Russia Today, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"ЗМІ повідомляють про розгляд можливості надання в Сербії дозволу на мовлення Russia Today... Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення. Надання дозволу на мовлення Russia Today не буде відповідати курсу Сербії на набуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу", - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці у понеділок.

Він нагадав, що в ефірах Russia Today регулярно виправдовується агресія проти України та звучать заклики до геноциду українців.

"RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, що розповсюджуються цим каналом, не підуть на користь сербському суспільству", - зазначив Ніколенко.

Спікер зазначив, що сербський уряд також повинен розуміти, що будь-якої миті RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії.