Події

08:42 14.11.2022

У результаті ракетного удару по Харкову постраждалих немає, у Куп'янську дві людини поранені через обстріл

1 хв читати
У результаті ракетного удару по Харкову постраждалих немає, у Куп'янську дві людини поранені через обстріл

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, розташовані поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську з пораненням госпіталізовано чоловіка 48 років та жінку 26 років... У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт та освітню установу. Виникли пожежі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, близько 22:40 окупанти завдали удару трьома ракетами (за попередніми даними, ЗРК С-300) по Індустріальному району Харкова.

"В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо без постраждалих", - написав Синєгубов.

Він наголосив, що висока мінна небезпека зберігається. Так, у Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у Волоховому Яру зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл #поранені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 13.11.2022
На Харківщині за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - Синєгубов

На Харківщині за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - Синєгубов

22:01 12.11.2022
Окупанти з "Градів" обстріляли село у Каховському районі Херсонщини, є загиблі

Окупанти з "Градів" обстріляли село у Каховському районі Херсонщини, є загиблі

11:48 12.11.2022
Ворог вів інтенсивні обстріли Вугледара, пошкоджено 4 житлових будинки, у Лиманській громаді за добу 40 "прильотів"

Ворог вів інтенсивні обстріли Вугледара, пошкоджено 4 житлових будинки, у Лиманській громаді за добу 40 "прильотів"

10:28 12.11.2022
У Харківській області через обстріли горіли адмінбудівля, майстерня та їдальня

У Харківській області через обстріли горіли адмінбудівля, майстерня та їдальня

10:08 12.11.2022
Росіяни вранці обстріляли прикордоння Середино-Будської громади на Сумщині з РСЗВ

Росіяни вранці обстріляли прикордоння Середино-Будської громади на Сумщині з РСЗВ

20:59 11.11.2022
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії, поранено двох людей

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії, поранено двох людей

08:31 11.11.2022
Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті – Зеленський про нічний обстріл Миколаєва

Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті – Зеленський про нічний обстріл Миколаєва

07:59 11.11.2022
За добу окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщині

За добу окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщині

07:37 11.11.2022
Двоє людей загинуло, двох поранено в результаті нічного ракетного удару ворога по Миколаєву

Двоє людей загинуло, двох поранено в результаті нічного ракетного удару ворога по Миколаєву

09:01 10.11.2022
Уранці ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області, попередньо жертв немає

Уранці ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області, попередньо жертв немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Не даємо прорвати нашу оборону на Донеччині

Зеленський: На саміті G-20 ми дамо відповіді на питання, що зараз звучать

На Херсонщині російська армія залишила такі ж звірства, що й в інших регіонах України - Зеленський

У Мелітополі було чути гучний вибух

Окупанти нарощують угруповання в Мелітополі та залишають Каховку та Таврійськ

ОСТАННЄ

Рада ЄС з питань закордонних справ схвалить рішення створити навчальну місію для української армії – Боррель

В Україні 7,8 тис. шкіл працюють в очному та змішаному форматах, 5,2 тис. – онлайн

Мінприроди планує створити Держагентство заповідної справи для розвитку національних парків

Владі відомі майже всі прізвища педагогів-колаборантів, вони відповідатимуть перед законом - Шкарлет

Українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху у Стамбулі - МЗС

Жителя Донецька, який брав участь у захопленні Маріуполя як навідник танка, засуджено до 12 років позбавлення волі

В Ірпені розпочали будівництво модульного містечка на території санаторію "Ластівка"

Ткаченко: У разі встановлення автентичності відео закликаємо вжити негайних процесуальних дій стосовно керівників УПЦ (МП)

За добу окупанти втратили 510 людей особового складу

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2 863 воєнні злочини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА