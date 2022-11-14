У результаті ракетного удару по Харкову постраждалих немає, у Куп'янську дві людини поранені через обстріл

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, розташовані поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янську з пораненням госпіталізовано чоловіка 48 років та жінку 26 років... У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житловий будинок, у смт Шевченкове Куп'янського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт та освітню установу. Виникли пожежі", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, близько 22:40 окупанти завдали удару трьома ракетами (за попередніми даними, ЗРК С-300) по Індустріальному району Харкова.

"В Індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт. Попередньо без постраждалих", - написав Синєгубов.

Він наголосив, що висока мінна небезпека зберігається. Так, у Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у Волоховому Яру зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік.