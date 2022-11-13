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08:09 13.11.2022

МЗС України закликає уряд Угорщини засудити висловлювання депутата Тороцкаї

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МЗС України закликає уряд Угорщини засудити висловлювання депутата Тороцкаї

Міністерство закордонних справ України закликає уряд Угорщини засудити висловлювання угорського депутата Ласло Тороцкаї, які підважують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкаї до перегляду державних кордонів є неприйнятним. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підважують двосторонні відносини і не відповідають духу добросусідства", - написав Ніколенко на фейсбук-сторінці у суботу.

Раніше з нагоди святкування Польщею Дня незалежності Тороцкаї побажав Польщі, щоб вони незабаром "знов зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні".

 

 

 

Теги: #мзс #звернення #угорщина

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