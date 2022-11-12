Події

07:05 12.11.2022

Кулеба домовився з главою МЗС Папуа-Нової Гвінеї запустити процедури встановлення дипломатичних відносин

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Кулеба домовився з главою МЗС Папуа-Нової Гвінеї запустити процедури встановлення дипломатичних відносин

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком, під час якого глави МЗС домовилися "запустити внутрішні процедури встановлення дипломатичних відносин".

"У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком. Ми домовилися запустити внутрішні процедури встановлення дипломатичних відносин. Я наголосив на зацікавленості України у зміцненні зв'язків з Тихоокеанським регіоном і запросив міністра закордонних справ відвідати Україну", - написав Кулеба в твіттері в п'ятницю ввечері.

 

 

 

Теги: #мзс #папуа_нова_гвінея

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