Кулеба домовився з главою МЗС Папуа-Нової Гвінеї запустити процедури встановлення дипломатичних відносин

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком, під час якого глави МЗС домовилися "запустити внутрішні процедури встановлення дипломатичних відносин".

"У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком. Ми домовилися запустити внутрішні процедури встановлення дипломатичних відносин. Я наголосив на зацікавленості України у зміцненні зв'язків з Тихоокеанським регіоном і запросив міністра закордонних справ відвідати Україну", - написав Кулеба в твіттері в п'ятницю ввечері.