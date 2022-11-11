Події

22:01 11.11.2022

Зеленський підтвердив готовність України продовжувати роботу у рамках реалізації ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" для економічного та соціального посилення "спільної Європи"

2 хв читати
Зеленський підтвердив готовність України продовжувати роботу у рамках реалізації ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" для економічного та соціального посилення "спільної Європи"

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні напередодні півріччя реалізації ініціативи Європейського Союзу "Шляхи солідарності" підтвердив готовність України продовжувати роботу в цьому напрямі для економічного та соціального посилення "спільної Європи".

У своїй заяві глава держави зазначив, що оборонна, фінансова, політична та гуманітарна підтримка, надана Україні з першої години повномасштабного російського вторгнення Європейським Союзом, допомогла врятувати мільйони життів українців.

Він також наголосив на важливості економічної основи захисту України.

Президент нагадав, що в результаті російського вторгнення було заблоковано українські порти на Чорному та Азовському морях. Наслідком цього стало блокування українського експорту та імпорту.

"Але ми змогли відкрити нову дорогу економічного життя через територію Європейського Союзу. І цією дорогою життя налагодили постачання, яке критично важливе не лише для України, але й для всієї Європи та багатьох інших країн – партнерів Європи. Зокрема аграрний експорт. Понад 10 млн тонн продукції експортовано через наш кордон з ЄС та Дунайські порти. Завдяки чорноморській зерновій ініціативі 10 млн тонн агропродукції було також експортовано морем", - сказав він.

Зеленський назвав це вагомим внеском у глобальну продовольчу безпеку.

У зв'язку з цим глава Української держави підтвердив подальшу готовність України брати участь у реалізації європейської ініціативи "Шляхи солідарності".

"Напередодні півріччя ініціативи Європейського Союзу "Шляхи солідарності" я підтверджую нашу готовність й надалі працювати з вами для того, щоб ще більше зміцнювати нашу спільну Європу. Зміцнювати економічно та соціально. Посилювати наші держави, наші компанії, наших людей. І наш Європейський Союз", - заявив Зеленський.

Звернення президента разом із виступами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та лідерів сусідніх держав транслювалося на головному телевізійному ресурсі інститутів Євросоюзу Europe by Satellite та інших інформаційних ресурсах ЄС.

Ініціативу ЄС "Шляхи солідарності" було розпочато півроку тому. Її мета – сприяти налагодженню та вдосконаленню альтернативних маршрутів експорту української сільгосппродукції у зв'язку із блокуванням чорноморських портів, а також забезпечити можливість імпорту Україною необхідних товарів.

 

 

 

Теги: #єс #ініціатива #солідарність #шляхи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 11.11.2022
Для експорту української сільгосппродукції у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" мобілізується 1 млрд євро

Для експорту української сільгосппродукції у рамках ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" мобілізується 1 млрд євро

16:44 11.11.2022
ЄС збирає свої незалежні підтвердження можливих постачань Іраном балістичних ракет РФ

ЄС збирає свої незалежні підтвердження можливих постачань Іраном балістичних ракет РФ

16:14 11.11.2022
З Україною до Херсона повертається Європа - посол ЄС

З Україною до Херсона повертається Європа - посол ЄС

18:24 10.11.2022
У ЄС готують рішення про відмову у візах за закордонними паспортами РФ, виданими в окупованих українських областях

У ЄС готують рішення про відмову у візах за закордонними паспортами РФ, виданими в окупованих українських областях

07:04 09.11.2022
Україна працює над розширенням зернової ініціативи

Україна працює над розширенням зернової ініціативи

16:12 08.11.2022
Єврокомісія в середу озвучить пропозиції стосовно надання Україні 18 млрд макрофіну на 2023 рік

Єврокомісія в середу озвучить пропозиції стосовно надання Україні 18 млрд макрофіну на 2023 рік

08:46 08.11.2022
США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

08:17 08.11.2022
Меморандум про взаєморозуміння розширить відносини ЄС і Казахстану – голова ЄК

Меморандум про взаєморозуміння розширить відносини ЄС і Казахстану – голова ЄК

15:14 07.11.2022
Постачання Іраном РФ у війні проти України будь-якого озброєння, чи то дрони, чи ракети, спричинить реакцію ЄС - Стано

Постачання Іраном РФ у війні проти України будь-якого озброєння, чи то дрони, чи ракети, спричинить реакцію ЄС - Стано

12:44 07.11.2022
ЄС уже виділив Україні понад EUR22 млрд, продовжить підтримку - Боррель

ЄС уже виділив Україні понад EUR22 млрд, продовжить підтримку - Боррель

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

Зеленський закликав здатися російських солдатів, які залишилися на правому березі Дніпра

Ми повертаємо Херсон – Зеленський

Сили оборони продовжують деокупацію української території на херсонському напрямку - Генштаб ЗСУ

За час повномасштабної війни уражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Укренерго" на суботу анонсує планові відключення електроенергії лише у Києві та низці областей

Макрон привітав деокупацію Херсона, вважає її важливим кроком до відновлення українського суверенітету

Арахамія пропонує РФ добровільно звільнити територію України

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ та важкої артилерії, поранено двох людей

У Харкові двоє підлітків отримали поранення внаслідок детонації підривника РСЗВ

Вся Миколаївська область, окрім Кінбурнської коси, звільнена

Жодної заморозки війни після звільнення Херсона не буде – Данілов

Посол США про Херсон: Росія могла б закінчити цю війну сьогодні, вивівши свої війська з решти України

Українські канали можна дивитися в Херсоні та області у мережі цифрового телебачення Т2

Росія не думає про мирні переговори, а хоче завдати Україні найболіснішої шкоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА