Зеленський підтвердив готовність України продовжувати роботу у рамках реалізації ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" для економічного та соціального посилення "спільної Європи"

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні напередодні півріччя реалізації ініціативи Європейського Союзу "Шляхи солідарності" підтвердив готовність України продовжувати роботу в цьому напрямі для економічного та соціального посилення "спільної Європи".

У своїй заяві глава держави зазначив, що оборонна, фінансова, політична та гуманітарна підтримка, надана Україні з першої години повномасштабного російського вторгнення Європейським Союзом, допомогла врятувати мільйони життів українців.

Він також наголосив на важливості економічної основи захисту України.

Президент нагадав, що в результаті російського вторгнення було заблоковано українські порти на Чорному та Азовському морях. Наслідком цього стало блокування українського експорту та імпорту.

"Але ми змогли відкрити нову дорогу економічного життя через територію Європейського Союзу. І цією дорогою життя налагодили постачання, яке критично важливе не лише для України, але й для всієї Європи та багатьох інших країн – партнерів Європи. Зокрема аграрний експорт. Понад 10 млн тонн продукції експортовано через наш кордон з ЄС та Дунайські порти. Завдяки чорноморській зерновій ініціативі 10 млн тонн агропродукції було також експортовано морем", - сказав він.

Зеленський назвав це вагомим внеском у глобальну продовольчу безпеку.

У зв'язку з цим глава Української держави підтвердив подальшу готовність України брати участь у реалізації європейської ініціативи "Шляхи солідарності".

"Напередодні півріччя ініціативи Європейського Союзу "Шляхи солідарності" я підтверджую нашу готовність й надалі працювати з вами для того, щоб ще більше зміцнювати нашу спільну Європу. Зміцнювати економічно та соціально. Посилювати наші держави, наші компанії, наших людей. І наш Європейський Союз", - заявив Зеленський.

Звернення президента разом із виступами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та лідерів сусідніх держав транслювалося на головному телевізійному ресурсі інститутів Євросоюзу Europe by Satellite та інших інформаційних ресурсах ЄС.

Ініціативу ЄС "Шляхи солідарності" було розпочато півроку тому. Її мета – сприяти налагодженню та вдосконаленню альтернативних маршрутів експорту української сільгосппродукції у зв'язку із блокуванням чорноморських портів, а також забезпечити можливість імпорту Україною необхідних товарів.