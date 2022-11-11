Події

20:47 11.11.2022

У Харкові двоє підлітків отримали поранення внаслідок детонації підривника РСЗВ

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У Харкові двоє підлітків отримали поранення внаслідок детонації підривника РСЗВ

Харківська поліція встановлює обставини вибуху, внаслідок якого було поранено двох підлітків (12 і 15 років).

"На місці події правоохоронці виявили вирву розмірами 25х25 см та глибиною 10 см. Вилучено металеві уламки від вибуху бойового елемента реактивної системи залпового вогню. Попередньо встановлено, що хлопці знайшли підривник від РСЗВ, який здетонував", - повідомляє відділ області комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у п'ятницю, на вул.Бучми (Північна Салтівка) в результаті вибуху вибухонебезпечного предмета два підлітки отримали осколкові поранення ніг і були госпіталізовані.

 

 

Теги: #діти #поранення

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