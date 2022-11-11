За час повномасштабної війни уражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що за час повномасштабної війни вражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання.

"Сьогоднішня ніч знову показала, що ми все ще перебуваємо під постійною загрозою російських терористичних атак. Загалом за час повномасштабної війни вражено понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- і теплопостачання. У більшості випадків це котельні", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, найбільше пошкоджень у Харківській, Київській, Донецькій областях.

"Терористи також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. Швидкими темпами все намагаємося відновити. Робота триває 24/7", - заявив прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що друга надважлива тема - стан української енергетики.

"За останні п'ять тижнів обстріляно десятки підстанцій "Укренерго", понад 10 об'єктів генерації. Деякі декілька разів... На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд грн. На приведення в дію об'єктів операторів системи розподілу електроенергії за найбільш скромним підрахункам варто спрямувати близько 5 млрд грн", - заявив він.

У зв'язку з цим прем'єр констатував, що планові відключення споживачів від електроенергії буде продовжено.

"З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн осіб. Це вимушений захід, необхідний для того, щоб зберегти цілісність нашої енергетичної системи та убезпечити її від перевантажень. Як і в минулі тижні, свідоме споживання українцями електроенергії, особливо в пікові години, допоможе енергетикам. Це внесок кожного з нас в енергетичну стійкість", - додав він.

Зокрема, Шмигаль повідомив, що у кожному регіоні здійснюються комплексні заходи щодо захисту енергетичної інфраструктури, посилюється ППО.