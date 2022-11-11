Події

14:12 11.11.2022

В Україні у вихідні без опадів, уночі та вранці туман

1 хв читати
В Україні у вихідні без опадів, уночі та вранці туман

В Україні в суботу, 12 листопада, без опадів. У центральних, південних і Донецькій областях уночі та вранці туман, на решті територій місцями, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, 5-10 м/с. У північно-східних і східних областях 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Києві 12 листопада без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 листопада в Києві була зафіксована у 2010 році і становила 16° тепла, найнижча вночі -14,2° нижче нуля в 1897 році.

У неділю, 13 листопада, без опадів, в західних областях уночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, північний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°. На півдні Одеської області до 15°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, північний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

Теги: #погода #прогноз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:05 11.11.2022
Прогноз погоди на вихідні 12–13 листопада: ловіть максимум листопадового комфорту!

Прогноз погоди на вихідні 12–13 листопада: ловіть максимум листопадового комфорту!

12:10 10.11.2022
В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, уночі та вранці туман

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, уночі та вранці туман

12:56 09.11.2022
Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

Найближчі дні в Україні будуть досить теплими, в низці областей невеликий дощ

12:12 08.11.2022
В Україні найближчої доби без опадів, уночі та вранці місцями туман

В Україні найближчої доби без опадів, уночі та вранці місцями туман

11:36 08.11.2022
"Укренерго" прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів

"Укренерго" прогнозує покращення ситуації з енергопостачанням протягом декількох днів за відсутності нових обстрілів

07:09 08.11.2022
"Укренерго" анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях

"Укренерго" анонсує вівторок без аварійних відключень, але з плановими в Києві та семи областях

11:43 06.11.2022
В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди дощі

В Україні очікується помірно прохолодна погода, подекуди дощі

12:18 05.11.2022
У неділю у східних та північно-східних областях України 2-3° морозу

У неділю у східних та північно-східних областях України 2-3° морозу

17:07 04.11.2022
Влада РФ готується до масових акцій непокори у Владивостоку, пов'язаних із протидією місцевого населення мобілізації, – ГУР

Влада РФ готується до масових акцій непокори у Владивостоку, пов'язаних із протидією місцевого населення мобілізації, – ГУР

13:19 04.11.2022
Прогноз погоди на вихідні 5–6 листопада: вікенд у відтінках сірого

Прогноз погоди на вихідні 5–6 листопада: вікенд у відтінках сірого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ – ГУР

У соцмережах з'явилися відео з українськими військовими в Херсоні

Україна під час чергового обміну повернула 45 військовослужбовців ЗСУ – Єрмак

На UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів - Зеленський

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула 7 людей - К.Тимошенко

ОСТАННЄ

Триває будівництво стіни на кордоні з Білоруссю – К.Тимошенко

Зібрано кошти на перший морський дрон українського виробництва, він називатиметься "Херсон" - Федоров

JYSK відновив роботу шостого магазину в Харкові

У Бериславському районі Херсонської області знайдено останки тіл цивільних

Ще 4 судна з агропродукцією для країн Азії та Європи залишили українські порти

ЄС збирає свої незалежні підтвердження можливих постачань Іраном балістичних ракет РФ

Правоохоронці провели обшуки в голови бюджетного комітету ВР Арістова

Київрада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району

З Україною до Херсона повертається Європа - посол ЄС

Порошенко везе на східний фронт велику партію вантажівок, генератори і зимове спорядження для бійців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА