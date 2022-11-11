В Україні у вихідні без опадів, уночі та вранці туман

В Україні в суботу, 12 листопада, без опадів. У центральних, південних і Донецькій областях уночі та вранці туман, на решті територій місцями, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, 5-10 м/с. У північно-східних і східних областях 7-12 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Києві 12 листопада без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 12 листопада в Києві була зафіксована у 2010 році і становила 16° тепла, найнижча вночі -14,2° нижче нуля в 1897 році.

У неділю, 13 листопада, без опадів, в західних областях уночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний, північний, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°. На півдні Одеської області до 15°.

У Києві без опадів, вітер північно-західний, північний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.