США визнали економіку Росії неринковою через 20 років після надання їй ринкового статусу

Міністерство торгівлі США за підсумками проведеного розслідування вирішило, що Росія не може більше вважатися країною з ринковою економікою і статус економіки РФ буде перекваліфікований на неринковий.

"Міністерство торгівлі (США – ІФ У) вважає, що Росія більше не може вважатися країною з ринковою економікою і тому має бути перекласифікована в країну з неринковою економікою задля цілей закону США про антидемпінгові мита", - йдеться у рішенні міністерства.

Як повідомлялося, США надали Росії статус країни з ринковою економікою у квітні 2002 року.