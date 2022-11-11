Події

08:02 11.11.2022

США визнали економіку Росії неринковою через 20 років після надання їй ринкового статусу

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США визнали економіку Росії неринковою через 20 років після надання їй ринкового статусу

Міністерство торгівлі США за підсумками проведеного розслідування вирішило, що Росія не може більше вважатися країною з ринковою економікою і статус економіки РФ буде перекваліфікований на неринковий.

"Міністерство торгівлі (США – ІФ У) вважає, що Росія більше не може вважатися країною з ринковою економікою і тому має бути перекласифікована в країну з неринковою економікою задля цілей закону США про антидемпінгові мита", - йдеться у рішенні міністерства.

Як повідомлялося, США надали Росії статус країни з ринковою економікою у квітні 2002 року.

 

 

Теги: #сша #економіка #статус #росія

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