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21:15 10.11.2022

Нідерланди внесуть 100 млн євро до очолюваного Великою Британією фонду підтримки України

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Нідерланди внесуть 100 млн євро до очолюваного Великою Британією фонду підтримки України

Нідерланди вкладуть 100 мільйонів євро до нещодавно створеного Міжнародного фонду для України (IFU) задля фінансування військової техніки для України, повідомляє Міноборони країни.

Як повідомляється на сайті відомства, про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час візиту до Великої Британії.

Гроші IFU використовуються для закупівлі техніки у виробників безпосередньо, щоб забезпечити її максимально швидку доставку в Україну.

"Якби Росія припинила бойові дії, війни не було б. Якби Україна припинила бойові дії, не було б України. Міжнародна підтримка України залишається життєво важливою", - сказала міністр.

Очікується, що перші галузеві контракти будуть укладені до кінця цього року. Перші поставки очікуються у першій половині наступного року.

Окрім Нідерландів, іншими учасниками фонду є його ініціатори Велика Британія, Данія та Норвегія.

 

 

Теги: #фонд #підтримка #нідерланди

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