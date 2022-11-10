Події

19:18 10.11.2022

Іран продовжує збільшувати запаси збагаченого до 60% урану

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Іран продовжує збільшувати запаси збагаченого до 60% урану

У МАГАТЕ у четвер заявили, що Іран збільшив запаси високозбагаченого урану, а також виступили з критикою на адресу Тегерана за недопуск інспекторів агентства на іранські ядерні об'єкти, повідомляє Associated Press (AP).

"У щоквартальній доповіді МАГАТЕ заявило, що, згідно з його оцінками, станом на 22 жовтня у розпорядженні Ірану знаходяться 62,3 кілограма урану, збагаченого до 60%. Це на 6,7 кілограмів порівняно з показниками вересневої доповіді МАГАТЕ", пише AP з посиланням на доповідь, що потрапила в його розпорядження.

Агентство зазначає, що, за даними експертів із нерозповсюдження ядерної зброї, наразі Іран має достатньо урану, збагаченого до 60%, для палива, як мінімум, до однієї ядерної бомби.

При цьому в МАГАТЕ заявили, що не можуть визначити точний обсяг запасів збагаченого урану, якими володіє Іран, через обмеження, які Тегеран запровадив щодо інспекторів агентства минулого року, а також через вимкнення камер, які застосовуються для моніторингу на іранських ядерних об'єктах.

У ще одній доповіді МАГАТЕ наголошується, що глава агентства Рафаель Гроссі серйозно стурбований тим, що Тегеран, як і раніше, відмовляється взаємодіяти щодо походження частинок урану, виявлених на раніше незадекларованих іранських ядерних об'єктах. У цьому документі повідомляється, що співробітники агентства до кінця листопада відвідають Тегеран із технічним візитом. Ця поїздка, йдеться у доповіді, "має бути націлена на ефективне прояснення та рішення" щодо питань про гарантії.

Минулого місяця глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян заявив, що з МАГАТЕ досягнуто домовленості про ефективне співробітництво.

Іран раніше цього року на переговорах у Відні щодо відновлення СВПД наполягав на завершенні розслідування МАГАТЕ щодо слідів збагаченого урану, знайдених на об'єктах, які, за версією Тегерана, не мали відношення до іранської ядерної програми.

 

 

Теги: #уран #магате #іран #збагачення

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